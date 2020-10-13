إيقاف تغطية بطاقات "ثقة" في المستشفيات الخاصة خارج أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن برنامج التأمين الصحي "ثقة" تعديلات على التغطية التأمينية لجميع مشتركي "ثقة"، بحيث تنحصر تغطية الخدمات الطبية لمشتركي "ثقة" في الحدود الجغرافية لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه ستتم تغطية خدمات الطوارئ خارج إمارة أبوظبي في القطاع الخاص من خلال التعويض "إلى حين استقرار الحالة الصحية للمريض"، وبعد ذلك يتم نقل المشترك إلى مستشفى داخل الشبكة الطبية الجديدة)، وتتولى الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان بمراجعة وتعديل الأوضاع للمرضى الذين يتلقون العلاج حالياً لفترة تستمر حتى 13 يناير 2021، فيما تستمر التغطية في مستشفيات مبادرة رئيس الدولة.

وأكد "ثقة" "على موقعه الرسمي"، منح المرضى الداخليين في المستشفيات خارج إمارة أبوظبي ثلاثة أشهر منذ بدء تنفيذ التعديلات، أي حتى تاريخ 13 يناير 2021 كحد أقصى أو عندما يكون نقل المريض آمنا طبيًا "أيهما أقرب"، حيث سيتم مراجعة حالة المريض، مشيرة إلى أن الوضع بالنسبة للحالات التي تمت الموافقة عليها قبل 13 أكتوبر 2020 في الإمارات الشمالية أو دبي لمواطني دولة الإمارات من إمارة أبوظبي؟

يجب تقديم الخدمة، فسيتم تغطيتها كجزء من فترة الثلاثة أشهر (استمرار للرعاية). وإلا ستُلغى الموافقات إذا لم يبدأ العلاج واستبدالها بعلاج داخل إمارة أبو ظبي، فيما ستستمر تغطية الطوارئ في جميع انحاء دولة الامارات العربية المتحدة، وفي حال كان إذا كان المشترك مقيماً في ملكه الخاص في إمارة أبوظبي، فإنه مؤهل للاستفادة من خدمات شبكة "ثقة" لمزودي الرعاية الصحية في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.

وأوضح البرنامج أن التعديلات على أهلية شبكة المنشآت الطبية الخاصة لمشتركي ثقة داخل أبوظبي للمواطنين من الإمارات الأخرى المقيمين في الإمارة تشمل المواطنون الموظفون في ابوظبي تغطية الموظف وتشمل الزوجة والأبناء، وتغطية والديّ الموظف فقط مع اشتراط اثبات مكان الإقامة، وإقرار شخصي بذلك، ومالك العقار الخاص المقيم فيه، وتغطية المالك تشمل الزوجة والأبناء، وتغطية والديّ مالك العقار فقط مع اشتراط اثبات مكان الإقامة، وإقرار شخصي بذلك، والطالب الذي يدرس في أبوظبي، وتغطية الطالب فقط، مع اشتراط توفر رسالة من المؤسسة التعليمية في الإمارة التي تؤكد أن الطالب ملتحق بالدراسة بدوام كامل، والمستأجرين في امارة ابو ظبي من غير العاملين أو الدارسين، تغطيتهم متاحة في المنشآت الحكومية بإمارة أبوظبي.

وأشار البرنامج، إلى أنه في حال كان المنزل مملوكاً للزوج صاحب خلاصة القيد ولا يعمل والزوجة هي التي تعمل، ففي هذه الحالة يكونا اثنيهما مؤهليّن في حال كانت الزوجة تعمل أم لا، ففي حال كانت تعمل يمكنها تغطية والديّها أيضاً عند استيفائهما لشروط تغطية الوالدين.

وحول اعتبار والديّ صاحب خلاصة القيد في التغطية فقط؟ وهل سيكون والدا الزوج أو الزوجة صاحب خلاصة القيد مؤهلين للتغطية أيضًا، أوضح البرنامج أنه عند تحديد الأهلية، لا يتم أخذ حامل خلاصة القيد بعين الاعتبار. والدا الموظف الذي يعمل في أبوظبي أو مالك العقار في أبوظبي هم المؤهلون. يجب عليهم الإقامة في نفس العقار وتقديم الإقرار اللازم، كما سيحصل الزوج أو الزوجة والأبناء على التغطية في حال كان أحدهما يعمل في أبوظبي

ولفت البرنامج أنه في حال ملكية الزوج للمنزل فستكون التغطية له ولزوجته ولأبنائه ولوالديه (يجب عليهم الإقامة في نفس العقار وتقديم الإقرار اللازم) وفي حال كان الطالب متزوجاً، ستكون التغطية في الخاص له وحده. وستتمكن الزوجة والأطفال من الوصول إلى المرافق الحكومية مثل المنشآت التابعة لشركة صحة ومبادلة للرعاية الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news