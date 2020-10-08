«صحة دبي» تُطلق حملة توعية بالإنفلونزا الموسمية

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

وحرصت الهيئة على توفير كميات كافية من المطاعيم في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية، بهدف التسهيل على أفراد المجتمع، وتمكينهم من الحصول على المطعوم.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة، الدكتورة فريدة عبدالرزاق الخاجة، مأمونية المطعوم، ودوره في الحد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مشيرة الى حرص الهيئة على توفير المطعوم مجاناً للمواطنين، والمقيمين ممن هم فوق الـ65 سنة، والحوامل، والأطفال دون سن الخامسة، وأصحاب الهمم، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا. وأشارت الخاجة الى أن حملة التوعية تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بعقد الورش التدريبية الافتراضية للعاملين في القطاع الصحي، ومحاضرات التوعية الافتراضية لأفراد المجتمع المحلي، مع التركيز على الفئات التي تستهدفها الحملة والأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، وتوزيع المنشورات والمطويات التوعوية حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية منها.

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