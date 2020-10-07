"صحة دبي" تطلق حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الصحة بدبي، اليوم، حملة واسعة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تستهدف مختلف فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

كما حرصت الهيئة على توفير كميات كافية من المطاعيم في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وعدد من مراكز فحص اللياقة الطبية بهدف التسهيل على أفراد المجتمع وتمكينهم من الوصول الى هذه الأماكن للحصول على المطعوم وفق خطوات سهلة وميسرة تراعي كافة الإجراءات الاحترازية وشروط الصحة والسلامة العامة داخل مراكز تقديم الخدمة.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض بهيئة الصحة بدبي الدكتورة فريدة عبد الرزاق الخاجه على الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع من خلال تعزيز جهود التوعية والوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها الإنفلونزا الموسمية، مشيدة بتظافر الجهود المشتركة بين مختلف إدارات وقطاعات الهيئة لتحقيق أهداف هذه الحملة وتمكينها من الوصول الى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

وأكدت الدكتورة الخاجه على أهمية ومأمونية المطعوم، ودوره الفاعل في الحد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مشيرة الى حرص الهيئة على توفير المطعوم مجاناً للمواطنين، وكذلك للمقيمين ممن هم فوق الــــ 65 سنة، والحوامل، والأطفال دون سن الخامسةـ وأصحاب الهمم، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الانفلونزا.

وأوضحت الإجراءات السهلة التي وفرتها الهيئة للحصول على المطعوم والمتمثلة في التوجه المباشر الى أحد مراكز اللياقة الطبية الثلاثة وهي: مركز سالم الذكي في منطقة السيتي ووك، ومركز أب تاون مردف، ومركز أبراج بحيرات جميرا من الأحد الى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة والنصف مساء ودون موعد مسبق، بينما يمكن الحصول على المطعوم بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بعد حجز موعد مسبق من خلال مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي (800342)

وأشارت الدكتورة الخاجه الى الاهتمام والحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي ضمن برامجها وخططها الاستراتيجية لحماية المجتمع ووقايته من الأمراض المختلفة بما فيها الانفلونزا الموسمية وتقليل مضاعفاتها في ظل التحديات التي أصبحت تفرضها جائحة كوفيد-19 وتشابه أعراضها مع أعراض الانفلونزا الموسمية.

وقالت الدكتورة الخاجه إن حملة التوعية التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بعقد الورش التدريبية الافتراضية للعاملين في القطاع الصحي، ومحاضرات التوعية الافتراضية لأفراد المجتمع المحلي مع التركيز على الفئات التي تستهدفها الحملة والأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الانفلونزا الموسمية، وتوزيع المنشورات والمطويات التوعوية حول أسباب وأعراض وطرق الوقاية من الانفلونزا، إضافة الى نشر الوعي والتثقيف الصحي حول الانفلونزا الموسمية بمختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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