«الأزمات» تدعو القطاع الصحي إلى تجهيز حملات للتطعيم ضد الإنفلونزا

المصدر: عمرو بيومي■أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات، إحاطة إعلامية خاصة، للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة أعلنت خلالها ضرورة الاستعداد لموسم الانفلونزا الموسمية، ودعت القطاع الصحي إلى تجهيز حملات التطعيم على مستوى الدولة حتى لا تتصادف تفشي الانفلونزا مع الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، بالإضافة إلى إعداد حملة إعلانية خاصة لرفع الوعي والتفاعل مع عدد من الفئات الأكثر عرضة للمخالفة، مشيرة إلى نجاح حملة «نلتزم ولننتصر»، حيث بلغ التفاعل مع الحملة ملياري متفاعل داخلياً وخارجياً.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، الدكتور سيف الظاهري، أن مبدأ الشفافية مرتكز أساسي في تعاملنا مع الأزمة الحالية وهو نهج راسخ وأصيل في عهد قيادتنا، مشيراً إلى وجود عوامل أساسية عند الإعلان عن أي معلومات، ومنها المصادر الموثوقة ودقة المعلومة والسيطرة الإيجابية بعدم المساس بأمن واستقرار المجتمع.

وقال: «كفاءة أجهزة الدولة في تنفيذ ومتابعة القرارات للحد من انتشار الفيروس، هي محل إشادة وتقدير، وقد وضعت هيئة الطوارئ والأزمات، منهجية خاصة للمراقبة والتفتيش للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة من خلال تشكيل سبعة فرق للتدقيق بواقع فريق في كل إمارة، وتم إصدار أكثر من 46 بروتوكولاً لضمان صحة وسلامة المجتمع».

وأضاف الظاهري: «كثفت الجهات المعنية على المستوى المحلي حملاتها الرقابية والتفتيشية، وإصدار مخالفات بحق الأفراد والمؤسسات كافة التي لم تتقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية»، مشيراً إلى أن الأجهزة الشرطية كانت الأعلى في إصدار المخالفات، تليها البلديات، ثم دوائر التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الأخرى في الإمارات كافة.

وتابع: «نعتزم رفع الوعي والتفاعل مع عدد من الفئات الأكثر عرضة للمخالفة في مجتمع الإمارات، من خلال إعداد حملات إعلامية تتناسب مع سلوكياتهم وثقافاتهم ووسائل الإعلام المناسبة لهم، وتعمل الهيئة بصورة مستمرة على متابعة ورصد ردود الأفعال كافة، وسيتم الأخذ بملاحظاتكم لتطوير محتوى الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات».

وأكد الظاهري، أن زيادة عدد المخالفات لا تعني الزيادة في عدد الإصابات، بل هو ناتج عن الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المحلية المختصة لضمان تطبيق القوانين والبروتوكولات الوطنية، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن الشائعات وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

وقال: «أطلقنا حملة (نلتزم لننتصر) وفقاً لاستراتيجية وطنية إعلامية لمخاطبة كل فرد ومؤسسة للدعوة إلى ضرورة الالتزام حتى نحقق الانتصار مع العودة الحذرة للنشاطات والقطاعات، وتجاوز التفاعل مع الحملة حاجز المليارين من التفاعلات الإيجابية محلياً وإقليمياً»،

وأضاف الظاهري: «هيئة الطوارئ والأزمات تبادر بضرورة الاستعداد لموسم الانفلونزا الموسمية منذ شهر يوليو الماضي، وتدعو القطاع الصحي إلى تجهيز حملات التطعيم على مستوى الدولة حتى لا يتصادف تفشي الانفلونزا مع الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، حيث أن تشابه الأعراض والآثار المترتبة من وجود إصابتين في الفترة ذاتها سيؤثر بشكل كبير في المجهود الوطني والقدرة الطبية للاستجابة والتعافي من هذه الأزمة».

1041 إصابة جديدة بـ «كورونا» ولا حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجراءها 108 آلاف و906 فحوص جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1041 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 98 ألفاً و801 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1001 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 88 ألفاً و123 حالة. وأعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

- «الأزمات» تؤكد ضرورة الابتعاد عن الشائعات، وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية.

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