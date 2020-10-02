1158 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1179 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1179 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا».

وأفادت الوزارة بأنه تم إجراء 91 ألفاً و234 فحصاً جديداً، خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع.

وأضافت أنه تم الكشف عن 1158 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات 95 ألفاً و348 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات421 حالة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1179 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 84 ألفاً و903 حالات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news