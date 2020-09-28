إصدار شهادة «الفحص ما قبل الزواج» في 25 مركزاً صحياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة إصدار شهادة خلو من الأمراض لفحص ما قبل الزواج في 25 مركزاً صحياً تابعاً للوزارة، وتتيح هذه الخدمة حصول المتعاملين المقبلين على الزواج على نتيجة الفحص الطبي للتأكد من لياقتهم الصحية، وخلوهم من أمراض الدم الوراثية والمعدية والمنقولة جنسياً، ضماناً لصحتهم وسلامتهم وعدم انتقال العدوى بينهم، حيث تعتمد المدة اللازمة للإنجاز على نتيجة الحالة الطبية للطرفين، وتراوح ما بين ثلاثة و10 أيام عمل، وتمتد صلاحية التقرير إلى ثلاثة أشهر.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، أن خدمة إصدار الشهادة تقدم للمواطنين والمقيمين من كلا الجنسين من عمر 18 عاماً وأكثر، في إطار حزمة الخدمات الصحية الشاملة والمبتكرة التي تقدمها الوزارة لوقاية المجتمع من الأمراض الوراثية والمعدية، وتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية بشكل عام، ولذلك فقد كانت دولة الإمارات من الدول السباقة في الاهتمام ببناء الأسرة الصحية السليمة الخالية من الأمراض، وقد أصبحت هذه الخطوة محل تقدير منظمة الصحة العالمية.

وتشمل الفحوص أهم أمراض فقر الدم الوراثية، مثل البيتا ثلاسيميا، وفحوص اختلافات الهيموغلوبين، والأنيميا المنجلية التي تُعد من أشهر أمراض الدم الوراثية الانحلالية، وأكثرها شيوعاً في الشرق الأوسط بشكل خاص، والتي تحدث بسبب زواج الأقارب، إضافة إلى الأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج)، والسفلس، كما يتم التقصي عن مدى المناعة ضد الحصبة الألمانية لدى النساء وفحص الدم العام، وفي نهاية الفحص يتم منح شهادة طبية لتقديمها إلى الجهات المختصة بالدولة.

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