1002 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و942 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 93 ألفاً و618 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم. وكشفت الفحوص عن 1002 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 88 ألفاً و532 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 77 ألفاً و937 حالة. كما أعلنت عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 407 حالات. وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها الشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

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