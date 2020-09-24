1672 مخالفة «كورونا» لمتسوقين ورواد شواطئ في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حرر قسم الشرطة السياحية، في أبوظبي، 1672 مخالفة، خلال شهرين، لأشخاص غير ملتزمين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في مراكز التسوق التجارية والشواطئ.

شملت المخالفات: عدم ارتداء الكمامات، وعدم مراعاة التباعد الجسدي، علاوة على التجمعات.

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، حرص شرطة أبوظبي على تطبيق القانون وقرارات النائب العام، لضمان الالتزام بإجراءات السلامة العامة، والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، حرصاً على سلامة المجتمع.

وأهابت شرطة أبوظبي بالجمهور الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الحكومية، والتحلي بروح المسؤولية، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مـرض «كوفيد-19»، حرصاً على سلامة أفراد المجتمع، ودعماً للجهود الحكومية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة «كوفيد-19».

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