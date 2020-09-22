الصحة تكشف عن 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الالكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات الآن، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا ويتحدث فيها الدكتور عمر الحمادي المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات.

الإحاطة_الإعلامية: إجراء 98,528 فحصا جديدا والكشف عن 852 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة 86,447 منذ بدء الجائحة

تسجيل 939 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 76,025 حالة مسجلة في الدولة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

د.عمر الحمادي: حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في عدد الفحوصات التي تم إجراؤها للكشف عن فيروس كورونا خلال شهري يوليو وأغسطس بالنسبة لعدد السكان.

الحمادي: سجلت دولة الإمارات نسبة 0.47 % لعدد الحالات الإيجابية مقارنة بعدد الفحوصات التي تم إجراؤها في شهر أغسطس، وفي شهر يوليو تم تسجيل نسبة 0.81 %

الحمادي:انخفض عدد الوفيات بنسبة 5.7% بين شهري يوليو وأغسطس فيما بلغ متوسط الوفيات في شهر أغسطس 0.01 بين كل 100 ألف حالة.

الحمادي: متوسط عدد الحالات المسجلة بلغ 305 حالة يومياً في شهر أغسطس بما يعادل 3.1 حالة فقط لكل 100 ألف نسمة، وانخفض إجمالي الحالات في #الإمارات بين يوليو وأغسطس بنسبة 21٪

الحمادي: 2,018,274 فحصا مختبريا تم إجراؤه في أغسطس على مستوى الدولة للتأكد من سلامة أفراد المجتمع وخلوهم من أعراض الفيروس، وهو ما يمثل ثامن أعلى رقم فحوصات تقوم بها أي دولة على مستوى العالم خلال شهر، وبزيادة 36 % عن عدد الاختبارات التي أجريت في شهر يوليو والتي بلغت 1,483,576 فحصا

الحمادي: تتراوح مدة حضانة فيروس كورونا_المستجد من يومين إلى 14 يوم، وعادة تبدأ ظهور الأعراض خلال أربعة إلى خمسة أيام بعد الإصابة، وقد تتأخر الأعراض لدى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة

الحمادي: لا توجد أدلة لارتباط أدوية السكري بمضاعفات مرض كوفيد 19، ووقف استخدام الأدوية والأنسولين وارتفاع معدلات السكري في الدم قد يسبب مضاعفات خطيرة في الجسم.

الحمادي: مرضى السكري والمصابين بالنوع الأول من المرض والمصابات بسكر الحمل من النساء بشكل خاص، هم أكثر عرضة لحصول المضاعفات المصاحبة لمرض كوفيد19

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