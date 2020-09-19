865 إصابة جديدة بفيروس كورونا و673 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 97 ألفاً و469 فحصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 865 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة 83 ألفاً و433 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 403 حالات. وأعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفاً و790 حالة.

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