786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 92 ألفاً و912 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 82 ألفاً و568 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفاً و117 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـــ 24 الماضية.

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