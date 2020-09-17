محمد بن راشد يعتمد قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

المصدر: دبي ■وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بإنشاء المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ضمن هيكلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف تنظيم وتنسيق إجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وتطويرها على مستوى الدولة. ويستهدف القرار تعزيز الرعاية الطبية والاجتماعية للتبرع بالأعضاء وزراعتها وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة الطبية، فيما يمثل إنشاء المركز خطوة فاعلة لدعم أحد مجالات الطب الحديث، وتوحيد الجهود الوطنية في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وسيتولى المركز وضع برامج الوقاية والعلاج من القصور العضوي، وتسجيل الحالات المعنية به، والعمل على تطوير إجراءات وضوابط تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وحفظها، وتوزيعها، وإسنادها، وتحديثها بحسب المستجدات الطبية، والتنسيق مع الجهات الصحية لتدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ونشر الوعي بالمخاطر التي ينطوي عليها الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية.

كما يختص المركز بالتنسيق مع الجهات الصحية، وأية جهة أخرى، لتوفير الظروف المناسبة لإنجاح عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتيسير إجراءات توزيعها وإسنادها إلى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك، والعمل على إنشاء وتنظيم وإدارة سجل مركزي يضم قائمة الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية زرع عضو أو نسيج، وتوفير أفضل رعاية صحية للمتبرعين والمرضى المستفيدين.

المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

■يمثل خطوة لدعم أحد مجالات الطب الحديث، وتعزيز الرعاية

الطبية والاجتماعية وفق معايير الجودة العالمية وأخلاقيات الممارسة

الطبية.

■يختص بتطوير إجراءات وضوابط تنظيم نقل وزراعة الأعضاء

والأنسجة البشرية وحفظها وتوزيعها وإسنادها وتحديثها.

■يسهم في تدريب وتطوير مؤهلات مزاولي المهن الصحية في مجال

نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

■يعزّز ثقافة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، ونشر الوعي

بالمخاطر التي ينطوي عليها الاتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية.

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