خفض رسوم فحص "كورونا" إلى 250 درهماً في جميع مراكز ومستشفيات أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عن تخفيض سعر فحص مسحة الأنف للكشف عن فيروس كورونا من 370 درهماً إلى 250 درهماً، مؤكدة أن السعر الجديد ساري المفعول في جميع مراكزها للفحص، فيما أكدت مستشفيات خاصة ومراكز فحص كوفيد – 19، في أبوظبي، انخفاض تكلفة إجراء فحص مسحة الأنف "PCR" بنسبة 33%، وذلك بناء على توجيهات الجهات الصحية ذات الاختصاص.

وأكدت مستشفيات خاصة، أنه تم تخفيض رسوم الاختبار من 370 درهم إلى 250 درهم بالنسبة للحالات التي تقوم بزيارة مرافق الرعاية الصحية بدون أعراض أو مؤشرات طبية لإجراء الاختبار، وذلك بناء على توجيهات الجهات الطبية في الدولة، مشيرة إلى استمرار تقديم الفحص مجانا للمستفيدين ضمن تغطية التأمين الصحي المحددة للمرضى المشتبه بإصابتهم بالفيروس والذين يعانون من أعراض تنفسية حادة "سواء كانت بسيطة أو شديدة" بناء على التقييم الطبي والتعرض لحالة مصابة بالفيروس في آخر 14 يوما بالإضافة على حالات الاتصال الوثيق مع حالة مؤكدة أو محتملة لعدوى كوفيد- 19.

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