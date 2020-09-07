513 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و2443 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 87 ألفاً و336 فحصاً جديداً لفيروس كورونا المستجد، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة.

وكشفت الوزارة عن 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 73 ألفاً و984 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)ـ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66 ألفاً و95 حالة، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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