الصحة تكشف عن 513 إصابة جديدة بـ "كورونا" و2443 حالة شفاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 87.336 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت عن 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 73.984 حالة.

وسجلت الوزارة 2443 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض «كوفيد-19»، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 66.095 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالات وفاة لمصابين بمرض «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية في الدولة.

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