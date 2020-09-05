612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و490 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 80 ألفاً و935 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 612 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 72 ألفاً و766 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 63 ألفاً و158 حالة.

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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