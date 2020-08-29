390 إصابة بـ «كورونا» و389 حالة شفاء ووفاة واحدة

المصدر: أبوظبي ■وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 79 ألفاً و680 فحصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي على مستوى الدولة في الكشف عن 390 حالة إصابة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 68 ألفاً و901 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص بتداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 379 حالة.

وأعربت عن تعازيها لذوي المتوفى وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

كما أعلنت عن شفاء 389 حالة جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 59 ألفاً و861 حالة.

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