"الطوارئ والأزمات" تنفي صحة ما تم تداوله حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بـ"كورونا"

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي حول واقعة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19.

وأضافت أنه تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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