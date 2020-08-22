"الطوارئ والأزمات" تنفي صحة ما تم تداوله حول وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بـ"كورونا"
نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الإجتماعي حول واقعة وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19.
وأضافت أنه تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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