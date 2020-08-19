إلزام المختبرات في دبي بإعلان أسعار فحص «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

ألزمت هيئة الصحة في دبي جميع المختبرات الطبية المرخصة من قِبل الهيئة لتقديم خدمات الفحص المخبري لفيروس «كوفيد-19» في الإمارة، بضرورة الإعلان عن أسعار خدمة الفحص على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مختبر، أو من خلال أي وسيلة أخرى تتيح للجمهور الحصول على أسعار الفحص لدى المنشأة.

وقالت الهيئة في تعميم وجهته إلى المختبرات الطبية المرخصة، إن هذا الأمر يأتي لمقتضيات المصلحة العامة، وغايات توحيد الجهود المبذولة، والإجراءات المعمول بها لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لحالات «كوفيد-19»، وإعمالاً لأحكام التشريعات الصادرة بشأن الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور، ووفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي للإمارة رقم (32) لعام 2012 بشأن مخالفة عدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها المنشأة بشكل ظاهر.

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