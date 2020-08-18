منطقة عجمان الطبية تبدأ اليوم عمل فحوصات ‪"كورونا" للمعلمين والاداريين

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تحقيقا لرؤية قيادتنا الرشيدة بتوفير بيئة آمنة للطلاب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة فايروس كورونا (كوفيد 19) ، وتنسيقا بين منطقتي عجمان الطبية والتعليمية تباشر منطقة عجمان الطبية اليوم عمل فحوصات "كورونا" للهيئات الادارية والتدريسية لجميع المدارس الحكومية والخاصة بجميع مراحلها بالاضافة إلى التعليم العالي في إمارة عجمان ، وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي إن هذه المبادرة التي تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي ، إلى جانب سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على جعل الميدان التربوي بيئة صحية وآمنة للطلاب والمعلمين خاصة وأن العام الدراسي يأتي في ظل ظروف مستجدة تتمثل في انتشار فايروس كورونا ، لذلك قمنا بالتنسيق مع منطقة عجمان التعليمية لتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لجعل البيئة المدرسية آمنة ومحصنة ضد فايروس كورونا ، حيث يتم تنفيذ الخطة وفق جدول زمني وعلى مراحل تبدأ اليوم وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وأضاف مدير منطقة عجمان الطبية بناء على ذلك التنسيق تبدأ منطقة عجمان الطبية ومن خلال إدارة الطب الوقائي بتنفيذ الخطوة الأولى والتي تتمثل في عمل فحوصات عن فايروس كورونا لجميع الهيئات الادارية والتدريسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة وكذلك الجامعات سواء داخل مدينة عجمان وكذلك المناطق التابعة لها ، حيث سيتم اعتبارا من اليوم الثلاثاء 18 أغسطس الجاري عمل الفحوصات اللازمة للمعلمين والاداريين في مركز البيت متوحد بمنطقة الحميدية بعجمان ، كما سيتم عمل ذات الفحوصات في كل من مركز مزيرع والمنامة الصحيين ، حيث يبدأ عمل الفحوصات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا ، اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس من هذا الأسبوع ، وتم توفير أماكن خاصة وطواقم طبية كافية لعمل الفحوصات في الأماكن المذكورة.

ومضى حمد الشامسي قائلا: وأما الخطوة الثانية من هذه الخطة فهي تستهدف جميع طلاب وطالبات التعليم الخاص والحكومي من المدارس وحتى الجامعات ، حيث أعدت إدارة الرعاية الصحية الأولية خطة العمل تبدأ يوم الاثنين القادم الموافق 24 أغسطس الجاري حيث ستقوم الفرق الصحية بعمل فحوصات للطلبة في المدارس حيث سيتم تغطية كافة المدارس داخل عجمان والمناطق التابعة لها في مزيرع والمنامة ، حيث نهدف من خلال هذه الفحوصات للتأكد من سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وتمكينهم من الاقبال على التعليم بطمأنينة تامة وانجاح العام الدراسي ، اضافة إلى بث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور على صحة أبنائهم ، مع تأكيدنا ومطالبتنا جميع المعلمين والاداريين وأولياء الأمور بالتواصل مع منطقة عجمان الطبية من خلال إدارة الصحة المدرسية وممرضي وممرضات المدارس عند حدوث أي شك أو ملاحظة تتعلق بسلامة أبنائهم.

وأشار حمد الشامسي مدير طبية عجمان إلى أن الخطوة الثالثة والمهمة التي تركز عليها وزارة الصحة ووقاية المجتمع هي الاهتمام بنشر التثقيف الصحي وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية في المدارس من الصحة المدرسية وطواقمها التنفيذية في المدارس وهم الأطباء والممرضين الذين يبدأ عملهم مع بداية العم الدراسي ويستمر حتى نهايته ، حيث تم هذا العام وضع برامج توعوية مكثفة تركز في المقام الأول حول التوعية والاحترازات الصحية ضد مرض كورونا ، إلى جانب البرامج الصحية الأخرى والتي تشمل اعطاء التطعيمات المقررة على بعض المراحل ، واقامة المحاضرات والندوات الصحية وأيضا مراقبة سلامة البيئة المدرسية والمتابعة للمقاصف المدرسية والأغذية المقدمة للطلاب وغيرها من المهام الموكلة لجهاز التمريض في المدارس.

وأكد حمد الشامسي بأن كل هذه الجهود تعمل على توفير الرعاية الصحية للطلاب ، والتي هي المسؤولية الأساسية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والمناطق الطبية ، وبطبيعة الحال المشاركة الايجابية من إدارات المدارس وأولياء الأمور وبقية مؤسسات المجتمع ، فمن خلال تضافر كل هذه الجهود سوف نصنع مستقبلا أفضل لفلذات أكبادنا وجيل المستقبل المشرق بإذن الله.

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