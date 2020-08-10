آخر مستجدات "كورونا" في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بثت صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك، تويتر، انستغرام"، نقلا عن الحساب الرسمي لحكومة الامارات تغطية مباشرة للإحاطة الاعلامية حول مستجدات فيروس كورونا.

وغليكم تفاصيل الإحاطة..



إجراء 58,953 فحص جديد، والكشف عن 179 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 62,704 حالة.

والإعلان عن تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 56,766 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

د.الحمادي: الهدف الأكبر للقاحات هو كتابة نهاية المرض، نجح الإنسان في القضاء على مرض الجدري بالكامل باستخدام اللقاح، كما نجحت اللقاحات في القضاء إلى حد نسبي على شلل الأطفال ، وبات العالم قريب من التخلص منه.

د.الحمادي: هناك لقاحات تكّون مناعة للجسم طويلة المدى مثل لقاح الحصبة، ومنها ما يكّون مناعة قصيرة المدى مثل لقاح الإنفلونزا، وعندما يحاول الفيروس تغيير تركيبه وهجومه يتطلب ذلك تطوير لقاح جديد أو تجديده.

د.الحمادي: اللقاحات وسيلة فعالة للتصدي لأي جائحة، وتعزيز القدرة على مواجهتها وتقليل انتشارها، ودولة #الإمارات سباقة على المستوى العالمي في البدء في البحوث والدراسات بهدف المساهمة بشكل فعال في تطوير لقاح لمرض كوفيد 19

الدكتور عمر الحمادي: لا يزال 5581 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة

هة الأمراض المعدية يستطيع اللقاح تقديم خدمات كبيرة منها الحماية من الإصابة أو منع أعراضها، وتقليل المضاعفات، وبعضها تقلل من فرصة انتقال المايكروبات من الشخص المصاب إلى متلقي اللقاح.



د.الحمادي: الهدف الأكبر للقاحات هو كتابة نهاية المرض، نجح الإنسان في القضاء على مرض الجدري بالكامل باستخدام اللقاح، كما نجحت اللقاحات في القضاء إلى حد نسبي على شلل الأطفال ، وبات العالم قريب من التخلص منه.



د.الحمادي: هناك لقاحات تكّون مناعة للجسم طويلة المدى مثل لقاح الحصبة، ومنها ما يكّون مناعة قصيرة المدى مثل لقاح الإنفلونزا، وعندما يحاول الفيروس تغيير تركيبه وهجومه يتطلب ذلك تطوير لقاح جديد أو تجديده.



د.الحمادي: اللقاحات وسيلة فعالة للتصدي لأي جائحة، وتعزيز القدرة على مواجهتها وتقليل انتشارها، ودولة #الإمارات سباقة على المستوى العالمي في البدء في البحوث والدراسات بهدف المساهمة بشكل فعال في تطوير لقاح لمرض كوفيد



د.الحمادي: اختبار فحص الأجسام المضادة يساعدنا في التعرف السريع لأي تغيرات في الدم، والتي قد تشير للإصابة، ولكن لا تعني إثبات الإصابة بشكل نهائي، ويعتبر فحص PCR الأكثر دقة في إثبات التشخيص والتعافي.



د.الحمادي: القيادة في دولة الإمارات تولي المواطن أولوية قصوى في الاهتمام والرعاية، وكذلك المقيم على أرض دولة الإمارات، لذلك التذكير والتأكيد بالإجراءات والمخالفات يتم بشكل مستمر.



د.الحمادي: التجمعات في الأماكن العامة كالمراكز التجارية تكون تحت أعين ومتابعة الجهات المختصة، وتتوفر فيها مقومات الحماية والوقاية كالتباعد وكشف الحرارة والتعقيم على عكس التجمعات في المنازل لخصوصيتها والتي لا توجد عليها رقابة ولا يتم فيها اتباع الإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامات.

د.الحمادي: في مواجهة الأمراض المعدية يستطيع اللقاح تقديم خدمات كبيرة منها الحماية من الإصابة أو منع أعراضها، وتقليل المضاعفات، وبعضها تقلل من فرصة انتقال المايكروبات من الشخص المصاب إلى متلقي اللقاح.

د.الحمادي: الإنسان يمكن أن يحمل الفيروس لأيام قبل أن يطور الجسم سلاح ضده، فعدم وجود أسلحة مناعية في الجسم لا تعني عدم وجود الفيروس ، وتطوير هذه الأجسام المناعية يستغرق فترة اسبوع إلى ثلاث أسابيع بعد حصول الإصابة.

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