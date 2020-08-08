مؤسسة عون تدعم إسعاف دبي وتقدم بطاقة تسهيلات لخط الدفاع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار التواصل والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة اجتمعت مديرة مكتب مؤسسة عون إيمان محمد مع مدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في مقر المؤسسة صباح اليوم، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون والتنسيق وتقديم الدعم لخط الدفاع الأول من المسعفين وأطباء الطوارئ وفنيي الطب الطارئ بالمؤسسة.

وقالت إيمان محمد إن مؤسسة عون تنتهز هذه الفرصة لكي تقدم الشكر لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على دورها الرائد في مكافحة وباء «كوفيد 19» المستجد ووقاية مجتمع الامارات من تداعياته السلبية، لافتة إلى أن مؤسسة عون تقدم بطاقات عون للعروض الخاصة والتسهيلات والخدمات الخاصة لأبناء العاملين والموظفين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عرفاناً وامتناناً لآبائهم وأمهاتهم، ودورهم في التصدي للاخطار التي يمثلها فيروس كورونا المستجد على المواطنين والمقيمين في الإمارات.

وثمنت إيمان محمد مثابرتهم ومجهوداتهم الكبيرة في سبيل تحقيق الأمن والسلامة للجميع، مشيرة الى أن مؤسسسة عون تقدم للعملاء خدمات الخصومات والتسهيلات وتعزيز الولاء للشركات ومنتجاتها، والتسويق لها من خلال إدارة وطنية شابة تسعى دائماً لتقديم أفضل ما لديها من قدرات لإرضاء المتعاملين ومن أهداف المؤسسة الحرص على إيجاد فرص التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة سعياً إلى تضافر الجهود لتقديم الحلول المثلى المعززة للتوجهات الحكومية والوطنية في مد الجسور بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، لخلق مجتمع مترابط ومتلاحم لتحقيق الريادة العالمية في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء قدمت مؤسسة عون درعاً تذكارية لمدير إدارة الدعم المؤسسي عيسى الغفاري، كما سلمها الغفاري درع المؤسسة وهدايا تذكارية لمؤسسة عون تعبيراً عن امتنان الإسعاف لهذه الخطوة وتقديراً لدعمها لخط الدفاع الأول.

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