مخالفة وإنذار 24 منشأة غذائية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ■دبا الفجيرة

كشفت بلدية دبا الفجيرة عن مخالفة وإنذار 24 منشأة غذائية، ومصادرة مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية وفاسدة.

وأكد مدير عام البلدية، حسن سالم اليماحي، إعداد برنامج لفرق التفتيش خلال أيام العيد، لضمان التزام المنشآت بالمعايير الصحية، وأهمها التعقيم المستمر، والنظافة العامة للمنشأة، ونظافة الأدوات المُستخدمة، واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد قبل تقديم الخدمة، واتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وحرصت البلدية على تعزيز الجهود الوقائية للمحافظة على سلامة أفراد المجتمع، وضمان التزام المقاصب بالمتطلبات الصحية، إلى جانب إجراء عمليات تعقيم مستمرة، وتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين لضمان سلامتهم.

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