أهم ما جاء بالإحاطة الاعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كوفيد-19

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انطلقت، قبل قليل، الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، والتي تحدث فيها وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن العويس، والدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية حول مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19

وفيما يلي أهم النقاط التي جاءت في الإحاطة:



العويس: رصدنا خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الإصابات المسجلة بمرض #كوفيد19 بين المواطنين بنسبة 30%، وبسبب الاستمرار في الزيارات الاجتماعية والتجمعات دون اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

العويس: يجب أن لا ندع روابطنا الاجتماعية التي هي مصدر قوتنا وتلاحمنا أن تصبح مصدر خطر يهدد حياتنا وحياة من نحب.

العويس: ينبغي أن نحرص على حماية عائلاتنا، وأن ندرك أن هذه الزيارات قد تشكل خطراً كبيراً عليهم، خاصةً كبار السن منهم والمصابين بالأمراض المزمنة.

العويس: المؤشرات الإيجابية الأخيرة لا تعني أن التحدي انتهى، وبحكم تجربتنا مع هذا المرض وإطلاعنا على تجارب الدول الأخرى، أي تهاون في الإجراءات ولو كان بنسبة صغيرة له عواقب كبيرة يصعب احتوائها.

د. الحمادي: لا يزال 5752 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة، حيث يشمل العدد الحالات التي تماثلت للشفاء، والحالات التي تتلقى العلاج، بالإضافة إلى حالات الوفاة.

د. الحمادي: مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية يساعد خط الدفاع الأول على إنجاز المهمة، ويزيل العبء عن كاهل القطاع الصحي، ويعطي العلماء والباحثين في نفس الوقت الفرصة لاستكمال إجراءات تطوير اللقاح.

إجراء 50,729 فحص جديد، والكشف عن 239 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 61,845 حالة.

تسجيل 354 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 55,739 حالة.

وفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بمرض #كوفيد19، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 354 شخص.

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