لطيفة بنت محمد تتكفل بعلاج 100 مريض

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

تكفلت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بتغطية نفقات علاج أكثر من 100 حالة مرضية مزمنة، شملت مصابين بأمراض القلب والسرطان.

وقالت سموها: «إن الإمارات ستظل بلاد الخير، والأمن والأمان للجميع، كما ستظل دولة السعادة، برعاية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، التي تولي كل من يعيش على أرض الإمارات اهتمامها، خصوصاً ما يتعلق بالجانب الصحي، وما يمس حياة الناس ومعيشتهم».

وأشارت سموها إلى أن تخفيف العبء المالي والاقتصادي الواقع على كاهل المرضى المعسرين، على وجه التحديد، يفتح باب الأمل أمامهم لحياة متجددة، كما يزيد فرص علاجهم.

ونوهت سموها بأن «صندوق الصحة»، الذي أسسته هيئة الصحة بدبي، يمثل انعكاساً لقيم العمل الخيري والإنساني المتأصلة في مجتمع الإمارات، فضلاً عن دوره الإيجابي والمؤثر في حياة المرضى المعسرين، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة، ممن يتطلب علاجهم فترات طويلة.

- تخفيف العبء

المالي عن المرضى المعسرين يفتح باب

الأمل أمامهم لحياة متجددة.

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