189 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و227 حالة شفاء

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 29 ألفاً و398 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 61 ألفاً و352 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 227 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 55,090.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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