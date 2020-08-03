25 شرطا لإعادة استئناف نشاط مقاهي الشيشة برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

وضعت بلدية رأس الخيمة 25 شرطا لإعادة استئناف نشاط المقاهي وتقديم الشيشة بداية من صباح اليوم، وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت البلدية في تعميم أصدرته للمقاهي وحصلت الإمارات اليوم على نسخة منه، أنه يجب على جميع مشغلي خدمة تقديم الشيشة في رأس الخيمة الالزام العاملين والموظفين ارتداء الكمامات أثناء ساعات العمل، ومنع دخول الزبائن الى المنشأة في حال عدم ارتدائهم للكمامات، والالتزام بتقليل أماكن الجلوس في المقاهي نسبة 50% من مساحة الاشغال.

وأضافت، إذا تأكد نتيجة الفحص الإيجابية وفقا لاختبار فيروس كورونا للعاملين في المقهى من قبل موقع فحص معتمد، يجب عليهم عدم العودة العمل إلا إذا تم الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تفيد أنه تم انتهاء مدة العزل، كما يجب على موظفي تقديم الشيشة الالتزام بغسل وتعقيم اليدين قبل وبعد تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أنه يجب قياس درجات حرارة الموظفين ومرتادين المقهى قبل دخول المنشأة وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض ارتفاع لدرجة الحرارة أعلى من 37,5 من دخول المقهى، وإذ تم اكتشاف حالة بين الزوار أو الموظفين الذين يعانون من أعراض كوفيد 19 يجب الاتصال بالخط الساخن للإسعاف الوطني من قبل المشرف الصحي المعين بالمنشأة.

ولفتت إلى ضرورة الالتزام بحفظ السجلات (للموظفين والزائرين) سواء المدخنين أو الأفراد المرافقين لهم متضمنة الأسماء وأرقام الهاتف وتواريخ الزيارة بغرض تقديم الدعم من خلال آلية التتبع، كما ينصح بالتعاقد مع إحدى شركات النظافة والتعقيم من القائمة المعتمدة بإدارة الصحة العامة لتنفيذ خدمة النظافة والتعقيم المنشأة مرة كل شهر على الأقل مع ضرورة الاحتفاظ بجميع تقارير الخدمة بشكل (اختياري).

وأكدت، على التقيد بعمليات التنظيف والتطهير والتعقيم لجميع الأسطح والمناطق المشتركة للمنشأة بعد كل استخدام ومنها (منطقة الاستقبال، القضبان والطاولات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة، والحمامات وجميع المعدات والأثاث والدرابزين ومساند الذراعين، والإلكترونيات ومناطق إعداد الشيشة، ويسمح باستخدام الخراطيم ذات الاستخدام الواحد فقط، وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم في الشيشة بعد كل مستخدم.

وأوضحت أنه يحظر تجهيز الشيشة (تسخينها) من قبل الموظفين أو العاملين للزبائن اثناء التقديم، مع ضرورة زيادة دورية النظافة والتطهير في مناطق اعداد وتقديم الشيشة، وتابعت أنه يجب أن تقوم المنشأة بتعيين شخص مسؤول للإشراف على التنظيف اليومي والمستمر والتأكد من توفير التدريب الكافي لموظفي تقديم الشيشة على عمليات التنظيف والتعقيم والتطهير، كما يجب توفير حاويات ذاتية الاغلاق في جميع المداخل الرئيسية وفي المناطق المشتركة للنفايات الملوثة مثل الكمامات والقفازات وغيرها ويجب إزالتها بشكل متكرر، و توفير معقمات اليدين على كل طاولة في موقع تقديم الشيشة.

وأشارت إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي التي لا تقل عن مساقة مترين في جميع الطاولات وبحد أقصى 4 مقاعد لكل طاولة في منطقة تقديم الشيشة، وتوفير علامات أرضية واضحة ولوحات ارشادية تشير الى مسافات التباعد الجسدي بشكل واضح، وتوزيع جميع الأثاث والطاولات لتتوافق مع المبادئ التوجيهية للمسافة الآمنة للتباعد الجسدي.

ولفتت إلى أنه لا يسمح بالتجمعات او إقامة الحفلات، كما لا يسمح للمجموعات الأكثر من 4 أشخاص بالتواجد في منطقة تقديم الشيشة، وذكرت أنه يجب تنظيف وتطهير جميع أجزاء الشيشة بما ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام أجهزة تنقية الهواء، والتأكد من الفصل التام بين منطقة التدخين ومنطقة عدم التدخين بشكل دائم.

وأوضحت أن هذه الإجراءات سارية حتى إشعار آخر وسيتم المتابعة من خلال الزيارات الميدانية لمفتشي الدائرة للتأكد من الالتزام بتنفيذ التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المنشآت الغير ملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها بالدائرة.

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