293 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 48 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع. وقالت إن تكثيف الفحوص أسهم في الكشف عن 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 56 ألفاً و422 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 337 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

كما أعلنت عن شفاء 1036 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 48 ألفاً و448 حالة.

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