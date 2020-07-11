473 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و399 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي ■وام

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 47 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أسهمت في الكشف عن 473 إصابة لأشخاص من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 54 ألفاً و50 حالة.

وأفادت بأنها تواصل تنفيذ خطتها في توسيع نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة والمخالطين لها وعزلهم. وأعلنت عن وفاة مصابين اثنين بتداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات 330 حالة وفاة. كما أعلنت عن شفاء 399 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43 ألفاً و969 حالة.

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