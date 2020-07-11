«الصحة» تسحب وسائل طبية وأدوية غير مطابقة للمواصفات

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها سحبت 11 وسيلة طبية بسبب مشكلات فنية، كما سحبت مستحضرين دوائيين ثبت عدم مطابقتهما للمواصفات.

وطالبت الوزارة جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، بسحب 11 تشغيلة في حال وجودها من الوسيلة الطبية (BARD SafeStep™️ Huber Needle Sets).

وأشارت الوزارة، في تعميم أصدرته بهذا الخصوص، إلى أنه من خلال ملاحظات العملاء، اكتشفت الشركة المصنعة أن هذا المنتج قد يتسبب في حدوث كسر أو شقوق في الأنبوب، موضحة أن المنتج غير مسجل لديها.

وذكرت أنه في حالة حدوث كسر أو انقطاع العلاج، هناك مخاطر صحية محتملة للمستخدم، بما في ذلك التعرض للمواد الكيميائية مثل العلاج الكيميائي أو المواد البيولوجية من خلال التسرب، مؤكدة إمكانية أن يؤدي الكسر إلى فقدان الدم المحتمل، أو انسداد القسطرة، أو انسداد الهواء، أو التسرب المتقطع أو التلوث وانتقال العدوى.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالآثار الجانبية للدواء، أو من خلال البريد الإلكتروني لقسم الرقابة الدوائية، وذلك حال حدوث أي أعراض جانبية.

وطلبت الوزارة من الشركة المصنعة للمنتج سحب التشغيلة رقم 586170702 من القطاعين الصحي العام والخاص.

وأكدت الوزارة على جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام التشغيلة رقم 586170702 للمنتج، وألزمت جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف التشغيلة التي تنتهي صلاحيتها في شهر يوليو الجاري.

وعزت الوزارة سبب سحب التشغيلة إلى قيام دائرة الصحة في أبوظبي بتحليل عينات من التشغيلة في مختبر الصيدلاني المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، كجزء من برنامج مراقبة جودة المنتجات الصيدلانية ما بعد التسويق، وأظهرت نتائج التحليل عدم اجتياز المنتج في اختبار الجسيمات البصرية. وفي سياق متصل، أوصت الوزارة بسحب التشغيلة رقم: 0027 من المستحضر الطبي، GENTAMICIN 80 MG/‏‏ 2ML (Genticyn) Injection IP، بعد أن قامت دائرة الصحة في أبوظبي بتحليل عينات من التشغيلة في مختبر الصيدلاني المركزي، وأظهرت نتائج التحليل المخبري عدم اجتياز المنتج في اختبار الجسيمات البصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التشغيلة تنتهي صلاحيتها في شهر أغسطس من العام المقبل، والمنتج غير مسجل بإدارة الدواء في الوزارة. وكلفت الوزارة الشركة المصنعة بسحب التشغيلة المذكورة من المنتج من القطاعين الصحي العام والخاص، مطالبة جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام التشغيلة، وتوقف الصيدليات عن صرفها وإعادتها للمورد.

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