«صحة دبي»: 5 ضوابط لفحوص «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

وضعت هيئة الصحة في دبي خمسة ضوابط لفحوص «كورونا»، بدأ التقيد بها من أمس، بهدف توحيد جهود رصد وتقصي حالات الإصابة بالمرض، فيما حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة «كورونا» في دبي 11 مختبراً معتمداً، يصرح لها بإجراء الفحوص في الإمارة.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية المرخصة من قبلها لتقديم خدمات الفحص المخبري لـ«كوفيد-19»، أمس، أنها حددت خمسة ضوابط ينبغي الالتزام بها، بدءاً من تاريخ التعميم، تتمثل في قصر أخذ المسوحات على المنشآت الصحية المصرح لها، التي لديها خاصية الدخول في نظام «حصانة»، كما تلتزم هذه المنشآت بالتبليغ الفوري في النظام، وإدخال جميع البيانات الخاصة بالمريض مباشرة بعد الانتهاء من أخذ المسحة ومن دون الانتظار لحين ظهور النتيجة.

وتضمنت ضوابط الهيئة ضرورة إدخال بيانات كل المسوحات (العينات) التي يتم أخذها للفحص المخبري، لجميع الحالات سواء كانت نتيجة الفحص إيجابية أو سلبية، من قِبَل المنشآت الصحية والمختبرات المعتمدة لإجراء الفحص، مؤكدة أن مسؤولية إدخال ومتابعة النتيجة تقع على عاتق هذه المنشآت والمختبرات.

وشددت الهيئة على ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق لعينات الفحص، وسيتم إجراء تدقيق دوري ومستمر على البيانات المدرجة في النظام، وينبغي الالتزام بكل هذه التعليمات تفادياً لأي مساءلة قانونية.

من جهته، حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا» بدبي، 11 مختبراً معتمداً يصرح لها بإجراء فحوص «كوفيد-19» في الإمارة، وهي مختبر الفيروسات بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في منطقة عود ميثاء، والمختبرات العلمية الطبية (يونيلابس) في جميرا، ومختبرات «أجيومكس» في البرشاء «جنوب 2»، ومختبر «Menalab» في «القوز 4»، ومركز «ايروفانس» بمنطقة البدع، ومختبر «فرايبورغ» الطبي بمنطقة الكرامة، ومختبر «مدسول دي» الطبي بمنطقة المرقبات، ومختبرات «يورك التشخيصية» في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ومركز «بيورهيلث» في مطار دبي، ومختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، ومختبرات مستشفيات ميدكلينك بدبي.

وحدد المركز فئتين ذواتي أولوية لإجراء فحوص «كوفيد-19» هما: «هام جداً» وتضم المرضى في المستشفى، والعاملين في مرافق الرعاية الصحية، والعاملين في بيئات المعيشة الجماعية، والمستجيبين الأوائل الذين يعانون الأعراض، والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة الأجل أو غيرها من أماكن المعيشة الجماعية مع الأعراض، والأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال مجموعة الصحة العامة وتقصى الاتصال.

أما فئة الثانية «هام» فتضم الأشخاص الذين يعانون أعراض عدوى «كوفيد-19» المحتملة، بما في ذلك الحمى، السعال، ضيق التنفس، القشعريرة، الألم العضلي، فقدان حاسة التذوق أو الرائحة، القيء أو الإسهال، والتهاب الحلق، وكذلك الأشخاص الذين تم تحديدهم من خلال المبادئ التوجيهية الوطنية للتتبع والعزل.

الضوابط الـ 5

- قصر أخذ المسوحات على المنشآت الصحية المصرح لها.

- تبليغ فوري وإدخال البيانات الخاصة بالمريض مباشرة بعد الانتهاء من المسحة دون انتظار النتيجة.

- إدخال بيانات كل المسوحات (العينات) التي يتم أخذها للفحص المخبري.

- إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق لعينات الفحص.

- مسؤولية إدخال ومتابعة النتيجة تقع على عاتق المنشآت والمختبرات.

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