"صحة" تفتح مراكز مسح "كورونا" الجمعة والسبت وتمدد أوقات العمل

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت "الخدمات العلاجية الخارجية"، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية(صحة)، عن تشغيل مراكز المسح الوطني أيام الجمعة والسبت بالإضافة إلى تمديد ساعات العمل لتصبح من 10 صباحاً حتى 8 مساءً يومياً وذلك لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز المسح الوطني في الإمارات الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي وشرطة أبوظبي عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية خلال 48 ساعة من استلام النتيجة.

وينطبق التمديد على جميع مراكز المسح الوطني في الإمارات الشمالية التي يبلغ عددها 8 مراكز وهي مراكز سيتي ووك وميناء راشد والخوانيج في دبي، ومراكز الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، "تجاوباً مع إعلان السماح بالدخول لإمارة أبوظبي وتماشياً مع سعينا المستمر لتسهيل وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمة المسح قمنا بتمديد أوقات عمل المراكز لتصبح على مدار الأسبوع، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية لمراكز المسح الوطني خارج إمارة أبوظبي".

وقالت المدير التنفيذي للعمليات في الخدمات العلاجية الخارجية، الدكتورة نورة الغيثي: "بناءً على الإعلان الصادر يتعين على من يرغب دخول إمارة أبوظبي ممن يبلغ عمره فوق 12 سنة إجراء مسحة الأنف في أحد مراكز المسح الوطني في الإمارات الشمالية، لذا قمنا بزيادة الطاقة الاستيعابية لضمان توفير المواعيد في نفس اليوم"، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب بإجراء الفحص حجز موعد عن طريق تطبيق شركة صحة أو الاتصال على استجابة 8001717 لحجز موعد. عند الحجز عن طريق استجابة، يمكن للمراجعين الدفع عن طريق البطاقة في مراكز المسح الوطني.

ويتوفر الفحص في مراكز المسح الوطني مجاناً في المرة الأولى للمستفيدين من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تشمل جميع المواطنين وعمالة الخدمة المساعدة التي تعمل في منازلهم والمقيمين من أصحاب الهمم والنساء الحوامل ومن فوق سن الخمسين عاماً بالإضافة لمن تظهر لديه أعراض المرض والمخالطين لحالات إيجابية، بينما تبلغ تكلفة الفحص 370 درهم لمن يكرر الفحص أو من لا تشمله المكرمة. وبعد إجراء الفحص تظهر النتيجة في تطبيق الحصن وتطبيق شركة صحة، كما يتم إرسالها في رسالة نصية قصيرة.

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