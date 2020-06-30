فتح تدريجي للمساجد واستمرار تعليق صلاة الجمعة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت حكومة الإمارات عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من غد، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنه سيتم الفتح التدريجي لمساجد الدولة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لإقامة الصلوات الخمس، وقد تم تحديد نسبة للطاقة الاستيعابية لها بحيث لا تتجاوز 30%، حيث تم إجراء فحوص شملت أئمة المساجد والعاملين فيها ودور العبادة.

وقال متحدث رسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس «كوفيد -19» في الدولة: «تم استثناء عدد من المساجد ودور العبادة، حيث ستظل مغلقة حتى إشعار آخر، ويشمل ذلك كلاً من مصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات»، مشدداً على ضرورة تحميل جميع مرتادي المساجد لتطبيق (الحصن) على هواتفهم الذكية.

وأضاف: «قراءة القرآن تقتصر فقط على المصحف الشخصي أو الإلكتروني وعدم القراءة من المصاحف الموجودة في المسجد، ويتوجب على كل فرد إحضار السجادة الخاصة به، ولا يسمح بتركها في المسجد بعد انتهاء الصلاة، كما تم تحديد عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية عند الحضور إلى المساجد، منها الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍّ، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها».

وتابع: «هناك إرشادات وضوابط لدور العبادة من غير المساجد، سيتم تعميمها من خلال الجهات المعنية في الدولة».

وشدد الظاهري على أهمية عدم حضور الأفراد الذين يقيمون مع مخالطين للمرضى إلى المساجد، وهذا ينطبق أيضاً على كل من لديه شخص مصاب مقيم معه ويتلقى العلاج إلى أن يتم التأكد من صحته تماماً، مشيراً إلى أنه سيتم بناء على تقييم الوضع الصحي غلق المساجد ودور العبادة المكتشف فيها أية إصابات أو حالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشهدت الإحاطة الإعلان عن رفع القيود عن استخدام قوارب النزهة واليخوت الشخصية والتجارية، بشرط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية فيها 50%، واقتصار استخدام الدراجات المائية على شخص واحد فقط.

من جانبها، أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الشامسي، عن ارتفاع معدلات الشفاء، وإجراء 43551 فحصاً جديداً، والكشف عن 449 حالة إصابة جديدة بمرض «كوفيد19»، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 48246 حالة، وتسجيل 665 حالة شفاء جديدة من المرض، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 37076 حالة، بالإضافة إلى وفاة شخص، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 314 حالة.

وقالت إن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التي مازالت تتلقى العلاج في الدولة بلغ 10856 حالة حتى الآن، فيما وصلت نسبة المتعافين إلى ما يقارب 77% من إجمالي المصابين بالفيروس، ومعدل التعافي في تزايد بفضل جهود ورعاية أبطالنا الأطباء والممرضين، مشيرة إلى أن متوسط حالات الشفاء اليومية منذ بداية شهر يونيو الجاري بلغ 660 حالة شفاء.

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