«استشاري الشارقة» يطلق شكراً لـ «خط الدفاع الأول»

المصدر: الشارقة - وام

أطلق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حملة شكر إلى خط الدفاع الأول، تتمثل في تركيب عدد من اللوحات في مختلف الميادين والشوارع الرئيسة في مدينة الشارقة، بلغات متعددة (الإنجليزية والأوردية والفارسية، بجانب اللغة العربية)، وتتضمن رسائل توعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة.

وتأتي الحملة تعزيزاً لدور المجلس في التوعية المجتمعية، ولتقدير جهود خط الدفاع الأول على ما بذلوه من جهود جبارة في خدمة الوطن، إضافة إلى تعزيز التوجهات العامة، والحرص على سلامة وصحة القاطنين في إمارة الشارقة. وأكد رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام في المجلس، الدكتور حميد السويجي الزعابي، أن «الحملة تستمر لمدة شهر، بهدف توجيه عبارات الشكر لخط الدفاع الأول».

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