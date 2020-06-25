"صحة دبي" تبدأ بإصدار بطاقات الكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

بدأت هيئة الصحة بدبي، بإصدار بطاقات الكترونية لتراخيص المهنيين الصحيين في امارة دبي بدلاً من المطبوعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية من خلال توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة وسعادة المتعاملين.

وأكد الدكتور هشام الحمادي مدير ادارة التراخيص الصحية بهيئة الصحة بدبي على أهمية اصدار تراخيص الكترونية بدلاً من المطبوعة بهدف اختصار وقت استلام الترخيص من 5 أيام الى استلام فوري، اضافة الى توفير التكلفة المالية في حال فقدان أو تلف الترخيص المهني والتي كانت تستدعي التقديم لطلب إعادة إصدار الترخيص بينما تتوفر نسخة الترخيص حالياً بشكل دائم في النظام، كما يمكن للمهني الصحي أو أية جهة أخرى التأكد من صحة معلومات وبيانات الرخصة من خلال الرابط المدون في الرخصة الالكترونية الصادرة.

وأوضح مدير ادارة التراخيص الصحية أن البطاقات الالكترونية يمكن اصدارها من خلال خدمة تفعيل ترخيص المهني، وخدمة تجديد ترخيص المهني، وخدمة إضافة/ ترقية الترخيص المهني المتاحة على نظام الهيئة الالكتروني للتراخيص الصحية "شريان"، الذي ساهم بشكل فاعل في تحسين تجربة العملاء الداخليين والخارجيين، في كافة مراحل الترخيص، والتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية.

وأوضح الدكتور الحمادي إجراءات وشروط الحصول على الترخيص المهني، والمتمثلة بالإجابة أولاً عن بعض الأسئلة من خلال خدمة التقييم الذاتي المجانية حيث يقوم النظام بشكل فوري بتوضيح المستندات والأوراق المطلوبة للمسمى المهني المطلوب حسب دليل المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية، وإدراج الخطوات اللازمة، يليها التدقيق على صحة المستندات المقدمة واجتياز اختبار الهيئة، ومن ثم التقدم بطلب الكتروني لإدارة التراخيص الصحية للمراجعة والموافقة في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات.

وأكد الدكتور الحمادي على الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لمواصلة تقديم خدماتها المتميزة للمتعاملين، وجهودها المستمرة لتحقيق الاستجابة القصوى لاحتياجاتهم وتطلعاتهم وتوقعاتهم من الهيئة.

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