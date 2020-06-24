"صحة أبوظبي" تعلن خلو المستشفى الميداني في مركز المعارض من مرضى "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، وشركة الخدمات الصحية (صحة) أن المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خالٍ من مرضى كوفيد 19، نتيجة جهود القطاع الصحي في الإمارة بتفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الاستباقية المختلفة التي أدت إلى تخفيض عدد الحالات التي تتطلب عناية طبية، وأشارت الدائرة إلى ان المستشفى الميداني وفر خلال المرحلة السابقة خدمات علاجية استثنائية، ويمتلك أحدث المستلزمات الطبية التي تعطيه الجاهزية العالية وتمكنه من تلبية متطلبات الوضع الصحي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظي للخدمات الصحية "صحة"، راشد القبيسي، "كانت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، واضحة ومحددة بتسخير كل الإمكانيات لمكافحة فيروس (كوفيد 19) وتنفيذاً لتوجيهات سموه أقامت شركة "صحة" وبالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، مراكز المسح الوطني، خلال شهر مارس الماضي، في جميع إمارات الدولة، وسخرت كل امكانياتها لإجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورنا بهدف التعرف على المصابين، وجهزت في بداية شهر مايو الماضي مستشفيات ميدانية في مناطق مختلفة بالدولة، لعزل المصابين وتقديم العلاج المناسب لهم.

وأوضح أن المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك " أقيم على مساحة 31 ألف متر مربع، وهو مستشفى متكامل، فيه كل المتطلبات الطبية من الصيدلية إلى الأشعة والمختبرات، وتصل طاقته الاستيعابية إلى1000 مريض، ويديره طاقم طبي قوامه 73 طبيباً، من الاستشاريين وأطباء الحوادث، وغيرهم.

من جانبه قال مدير المستشفى الميداني في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدكتور عارف الشحي، "تم تجهيز المستشفى بمرافق طبية مهيأة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعمل فيه إلى جانب الكادر الطبي نحو 260 ممرضة وممرضاً، وفريق من الدعم يتألف من 268 شخصاً، و9 فنيين في قسم الأشعة، و9 صيادلة، و8 فنيين عملوا في المختبر الخاص بالمستشفى بالإضافة إلى 30 متطوعاً من متطوعي الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف: "المستشفى الميداني يضم 48 سريراً للحالات الحرجة، وسيارتين للإسعاف لنقل الحالات، وأداره مركز عمليات أشرف على وضع خطط العمل وتنفيذها والتواصل مع المستشفيات الأخرى، على أيد فرق طبية، لتوفير الرعاية الصحية بأرقى المستويات العالمية، وشارك في إدارة المستشفى كوادر طبية وتمريضية من كليفلاند كلينك أبوظبي حيث شاركوا في الإشراف على قسم الحالات العاجلة"، مشيراً إلى أن المستشفى الميداني ضم كذلك عيادة خاصة بالموظفين العاملين في خط الدفاع الأول لإجراء الفحص الدوري والتأكد من سلامتهم.

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