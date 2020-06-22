"الصحة" تجري أكثر من 40 ألف فحص جديد وتكشف عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19

كشفت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية لدولة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا في الدولة عن إجراء وزارة الصحة ووقاية المجتمع أكثر من 40 ألف فحص جديد، والكشف عن 378 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 45,303 حالة.

كما تسجيل 631 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد-19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 33,046 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 11,954 حالة حتى الآن.

كما كشفت الضحاك عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد-19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 303 شخص.

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