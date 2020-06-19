14 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي-الشارقة

نظمت بلدية الشارقة 14 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية، منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن مخالفة 412 منشأة لعدم التزامها بالاشتراطات الوقائية، ووجهت 185 إنذاراً.

وأكدت البلدية أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها إعلان عام للمنشآت الغذائية، وجهت من خلاله أصحابها بضرورة الالتزام بالتدابير الواردة فيه، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، اللتين تعدان هدفاً رئيساً لدى البلدية.

وأكدت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في البلدية، لـ«الإمارات اليوم»، أن إلزام المنشآت الغذائية بضوابط صحية وإجراءات وقائية، شملت تكثيف إجراءات التنظيف والتطهير في المرافق والتجهيزات، من أثاث وأجهزة وأدوات، مع توثيق ذلك في سجلات خاصة، واستخدام الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة متى أمكن، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين، وحثهم على غسل أيديهم وتعقيمها بشكل مستمر، وإلزامهم بارتداء الكمامات والقفازات عند تقديم الخدمة، وتوفير مواد مطهرة ومعقمة للأيدي بشكل كافٍ، على أن تكون في متناول مرتادي المنشأة أيضاً، وإيقاف العاملين الذين تظهر عليهم أعراض مرضية عن ممارسة العمل في المنشأة، ورافق ذلك توزيع إعلانات تتضمن التدابير الوقائية.

ضوابط توصيل الأغذية

أوضحت مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، الدكتورة أمل الشامسي، أن البلدية أصدرت إعلاناً استهدفت فيه مقدمي خدمات توصيل الأغذية بمدينة الشارقة، ووزع مفتشو الأغذية هذا الإعلان وشرح ما تضمنه من ضوابط وقائية، ومتطلبات سلامة في نقل وتوصيل الأغذية للعاملين مع توضيح آلية التعقيم.

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