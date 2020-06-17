346 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 732 حالة

المصدر: أبوظبي - وام

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بأن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 42 ألفاً و982 حالة، مشيرة إلى شفاء 732 حالة جديدة.

وأوضحت أنها أجرت أكثر من 38 ألف فحص «كورونا» جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطة التوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 293 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وذكرت الوزارة أن 732 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم شفاؤها وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 28 ألفاً و861 حالة.

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