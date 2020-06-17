«التحكم والسيطرة»: مستشفيات في دبي تخلو بالكامل من حالات «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، في دبي، أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي طبقتها الإمارة، خلال الفترة الماضية في مواجهة الفيروس، والجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية بهذه المهمة على مستوى دبي، وضمن مختلف التخصصات، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وكذلك من جانب المجتمع، كانت سبباً في تحقيق تقدم واضح في محاصرة «كوفيد-19» في أضيق الأطر الممكنة.

وقال إن تلك الإجراءات زادت معدلات الشفاء والتعافي من المرض، وتراجع أعداد حالات الإصابة المكتشفة والمؤكدة، وانخفاض أعداد مراجعي مستشفيات الإمارة ممن تظهر عليهم أعراض المرض، والمشتبه في إصابتهم، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكد مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس المركز، الدكتور عامر أحمد شريف، أن هناك عدداً من مستشفيات دبي تخلو، اليوم، بالكامل من حالات كورونا، في الوقت الذي استأنفت فيه معظم مستشفيات دبي، سواء الحكومية منها أو الخاصة، تقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية المتنوعة، حيث لم تعد هناك ضغوط ناجمة عن استقبال حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

ونوّه بأن هذا التقدم المبشّر هو ثمرة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، والتزام أفراد المجتمع وتعاونهم، ما يدعو إلى التفاؤل بأن دبي تمضي بخطى ثابتة على طريق التعافي، مرجعاً هذا التقدم إلى التحرك السريع والأسلوب المتميز الذي بادرت دبي باتباعه في مواجهة واحدة من أصعب الأزمات التي اجتاحت العالم في تاريخه الحديث، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشجيع سموه الدائم لمختلف فرق العمل ضمن جميع التخصصات، ما شكّل قوة دفع إيجابية هائلة حفّزت الجميع على مواصلة الليل بالنهار والسهر على إيجاد الحلول التي يمكن من خلالها محاصرة الفيروس والحد من انتشاره ورصد الحالات المؤكدة والمشتبه فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشار شريف إلى أن جانباً كبيراً من هذا التطور الإيجابي، يعود إلى الخطة الاستراتيجية المُحكمة التي تعاون الجميع في تنفيذها، بمتابعة مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بينما تكاتفت إسهامات جميع فرق العمل في إطار الخطة التي أشرفت على تنفيذها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بقيادة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وضمن إطار عمل مدروس بعناية، تمت مراجعته بصفة مستمرة من خلال الاجتماعات اليومية للجنة للاطلاع على تطورات الموقف، وما يجب اتخاذه من إجراءات فورية كاستجابة لحظية لتلك المتغيرات.

وأوضح أن تحليل مؤشر الإصابات والتشافي، خلال الثلاثة أشهر الماضية وإلى اليوم، يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً للمصابين، حيث انخفض معدل الإصابات في الإمارة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بنسبة كبيرة، كما زاد معدل الشفاء بالمقابل بشكل مطرد، حيث قل عدد الحالات التي تتطلب استجابة علاجية في المستشفيات، ما يسمح للمستشفيات بالعودة لممارسة دورها التقليدي مع الإبقاء على جاهزيتها وقدرتها الاستيعابية، استعداداً لأية متغيرات طارئة لا قدر الله.

وقال إن الوعي العام والالتزام الذي أظهره المواطنون والمقيمون واتباعهم المثالي للتوجيهات والإرشادات الصحية والتطبيق الأمثل للتدابير الوقائية والتباعد الآمن في الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق ومناطق الأسواق وغيرها، كان لها انعكاس ملحوظ على هذه التطورات الإيجابية المتسارعة.

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