تمديد حظر التنقل من وإلى أبوظبي وبين مدنها أسبوعاً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة في أبوظبي، عن تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة)، ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع، اعتباراً من اليوم.

ويشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويُستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، بينما يُسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

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