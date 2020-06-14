491 إصابة جديدة بـ «كورونا» و815 حالة شفاء ووفاة واحدة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41 ألفاً و990 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة.وأعلنت عن شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26 ألفاً و761 حالة.

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