"التحكم والسيطرة" يحدد 10 إرشادات لمرضى كورونا المعزولين منزلياً

المصدر: وجيه السباعي-دبي

حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، 10 إرشادات لمرضى كوفيد19، الخاضعين للعزل المنزلي، وهم من الحالات المستقرة، التي لا تظهر عليها أعراض المرض، أو تكون أعراضها بسيطة، وذلك ضمن منظومة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وشدد المركز على أن عزل المريض في المنزل، يعني إلزامية البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بالآخرين، بما في ذلك التدابير الاحترازية تجاه الأفراد القاطنين مع المريض، عليه، يجب على المريض اتباع تعليمات العزل المنزلي والالتزام بعشرة إرشادات إلى أن تنقضي مدة العزل (14) يوماً.

وأشار المركز إلى أن الإرشادات العشرة، تبدأ بالالتزام بكافة التوجيهات المتعلقة بالتطبيق الذكي COVID19 DXB، ومراقبة الأعراض وقياس درجة الحرارة بشكل مستمر، وإذا أصبحت الأعراض خطيرة مثل وجود ضيق أو صعوبة في التنفس، أو ارتفاع في درجة الحرارة، يجب على المريض استخدام خاصية الإبلاغ عن حالة طارئة على التطبيق الذكي، كذلك يمكن للمريض الاتصال بالخط الساخن لهيئة الصحة بدبي 800342 أو الاتصال على 997 لطلب سيارة الإسعاف، وعند الاتصال، يجب على المريض إبلاغ مستلم المكالمة بأنه حالة كوفيد19 مؤكدة وأنه خاضع للعزل المنزلي.

وأكد المركز على ضرورة انفصال المريض عن الأشخاص الآخرين

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