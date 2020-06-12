800 فحص يومي لـ «كورونا» في مركز الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أفاد مسؤول مركز المسح الوطني من داخل المركبات بالشارقة أحمد علي النيادي، بأن عدد حالات الفحص في المركز ارتفع من 500 حالة إلى 800 يومياً، وذلك بعد قرار مجانية الفحص لجميع المواطنين، والعمالة المساعدة في منازل المواطنين وأصحاب الهمم والحوامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

وأفاد بأن أكثر تحدٍّ يواجه الفرق الطبية والتطوعية المتواجدة داخل المركز، عدم تحديد موعد من قبل عدد بسيط من المراجعين، إذ يتم معالجة طلبهم، وعدم رفض استقبالهم، كونهم أصبحوا داخل المركز، وتحملوا معاناة الوصول إليه للاطمئنان على صحتهم، لكن ذلك يستغرق وقتاً طويلاً، ما يؤخر الأشخاص ويحدث ازدحاماً.

وقال: إن «التسجيل المسبق وتحديد موعد للفحص يساعدان الفرق على إجراء الفحص بوقت أسرع، ويسهمان في مساعدة المتطوعين والفرق الطبية على عدم الوقوف وقتاً أطول تحت أشعة الشمس، خصوصاً خلال الأيام الحالية التي تشهد زيادة في درجات الحرارة».

ولفت إلى أن الفحص من المركبة يستغرق أقل من أربع دقائق لكل مراجع، وذلك عبر أربعة خطوات سلسة وبسيطة تتم جميعها دون أي تلامس بين المراجع ومقدمي الخدمة، كون إجراء الفحص يتم من داخل السيارة.

وبين النيادي لـ«الإمارات اليوم» أن المتطوعين تصدروا المشهد التنظيمي والإداري منذ بداية عمل مركز المسح من المركبة بالشارقة، وعكس روح المسؤولية المجتمعية العالية التي يتمتع بها أبناء الوطن من خلال مساندة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، ومساعدة الفرق الطبية على إنجاز الفحوص وتنظيم دخول الأفراد ومساعدتهم على التسجيل، والتأكد من حرارتهم وإرشادهم إلى أهم الإجراءات الواجب اتباعها.

وأوضح أن المركز يضم 24 موظفاً من الكوادر التمريضية والطبية وأكثر من 12 متطوعاً متواجدين يومياً، لخدمة وفحص المترددين على المركز الذين تضاعفت أعدادهم خلال الفترة الماضية، منذ أن وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ببدء الفحص المجاني للمواطنين، وبعض الفئات الأخرى.

ودعا النيادي جميع الراغبين في إجراء الفحص إلى التسجيل المسبق من خلال زيارة موقع «صحة» أو التواصل عبر الرقم 8001717، مع إحضار الهوية.

متطوعون من المواطنين والمقيمين

أكدت رئيسة المتطوعين بمركز المسح من المركبات بالشارقة إيمان عبيد محمد لـ«الإمارات اليوم»، أن المركز يضم عدداً كبيراً من المتطوعين والمقيمين العرب، يعملون إلى جانب الكوادر الوطنية على فترتين صباحية ومسائية، لمعاونتهم على إنجاز الفحوص، إذ تبدأ أدوارهم من استقبال المراجعين إلى جانب الأطباء، ومساعدتهم على إكمال الإجراءات حتى الانتهاء من الفحص.

وبينت أن هناك إقبالاً للتطوع في مركز المسح الوطني بالشارقة، رغم ارتفاع حرارة الجو، مؤكدة أن عملية التطوع باتت ثقافة مجتمعية منتشرة بين جميع الفئات بالمجتمع.

- الفحص من المركبة يستغرق أقل من أربع دقائق، دون أي تلامس بين المراجع ومقدمي الخدمة.

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