«صحة دبي» ترخّص 37 منشأة صحية خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم ترخيصها في دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو الماضي 37 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين خلال الفترة نفسها 2340 مهنياً صحياً.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، إن استمرار تلقي الهيئة طلبات التراخيص المهنية والاستثمار في القطاع الصحي، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، ويؤكد قدرتها التنافسية ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات الناظمة للقطاع الصحي ورؤيته الطموحة وقدرته على عبور وتجاوز الظروف والتحديات كافة، والخروج منها أكثر قوة وصلابة.

وأكد الملا الاهتمام البالغ الذي أولته الهيئة لمواصلة تقديم خدماتها المتميزة للمرضى والمتعاملين بشكل عام، وجهودها المستمرة لتحفيز وتشجيع المستثمرين وتحسين تجربتهم خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد-19»، من خلال حزمة من التسهيلات الحكومية، والاستجابة القصوى لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة.

وقال إن الهيئة رخصت 37 منشأة صحية جديدة، بينها مستشفى واحد، و16 صيدلية، وتسع عيادات طبية عامة ومتخصصة، وتسعة مراكز لفحص النظر.

كما رخّصت الهيئة خلال الفترة نفسها 2340 مهنياً صحياً، بينهم 466 طبيباً، و210 أطباء أسنان، و922 ممرضاً وقابلة قانونية، و723 مهنياً طبياً مساعداً، و19 من العاملين في مجال الطب التقليدي التكميلي والبديل.

وتابع الملا أن عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي وصل حتى نهاية مايو الماضي الى 3419 منشأة صحية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين العاملين فيها 39 ألفاً و488 مهنياً صحياً.

واستعرض جهود الهيئة في مجال التنظيم الصحي وآلية منح التراخيص للأفراد والمنشآت الصحية، ودورها الرقابي على المنشآت الصحية للتأكد من التزامها بتطبيق المعايير العالمية في الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وبين الملا الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة لتلبية احتياجات المستثمرين، وتسهيل حصولهم على التراخيص المهنية، من خلال نظام «شريان» الخاص بتسجيل وترخيص المنشآت والمهن الطبية في إمارة دبي.

وقال إن اجراءات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة يكون من خلال التقدم بطلب إلكتروني لإدارة التنظيم الصحي التي تقيّم الشهادات والتأكد من صحتها، بالتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال، وإجراء الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ودعا الملا الراغبين في الحصول على تراخيص المنشآت الصحية إلى التقدم الإلكتروني للهيئة، حيث يراجع الطلب للتأكد من استيفائه متطلبات وشروط الترخيص ومدى تطابق المعلومات مع الواقع، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية.

وقال الملا إن نظام تسجيل الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية (شريان)، أسهم بشكل فاعل في تحسين تجربة العملاء الداخليين والخارجيين، في مراحل الترخيص والتفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، مشيراً إلى سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمة عبر القنوات الذكية، لتلبية الاحتياجات الفردية لكل عميل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات عند تقديم الخدمات.

ولفت الملا إلى الدعم والتسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الطبي، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات الطبية.

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