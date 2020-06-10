إجراء فحص "كورونا" لـ 600 موظف من حكومة الشارقة خلال 3 أيام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنها بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الشارقة الطبية بدأت بعمل فحوصات لموظفي حكومة الشارقة قبل عودتهم لدوائرهم ومباشرة أعمالهم حفاظا على سلامتهم، لافتة إلى أنه تم فحص ما يقارب 600 موظف وموظفة من مختلف دوائر الشارقة منذ بدأ تنفيذا توجيهات حكومة الشارقة يوم الأثنين الماضي.

وبينت أن الفحص يستغرق 5 دقائق من لحظة دخول الفاحص الى حين الانتهاء من عملية الفحص، لافتة إلى أن النتائج تظهر خلال 72 ساعة من خلال رسالة نصية، مشيرة إلى جهود ودور الكوادر الطبية والمتطوعين في عملية تنظيم الفحوصات من استقبال الموظفين وتسجيل بياناتهم حتى الانتهاء من الفحص.

وأوضح عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية طارق سلطان بن خادم أنه تم تقسيم الجهات الحكومية والموظفين إلى مجموعات بحيث لا يزيد عدد المتواجدين للفحص في المقر المخصص بنادي الشطرنج بالشارقة خلال اليوم الواحد عن 200 شخص، وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأضاف: أن مقر الفحص بدأ باستقبال موظفي حكومة الشارقة ، وإجراء الفحوصات وأخذ المؤشرات الحيوية للموظفين للكشف المبكر عن إصابات " كوفيد 19 "، وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم، حيث يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بموعد فحصه، لافتا إلى أن مقر الفحص يستقبل الموظفين منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً.

وبين أن موارد الشارقة حرصت على التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص

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