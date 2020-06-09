ضاحي خلفان يحذر مجدداً من ظاهرة خطرة مرتبطة بكورونا

المصدر: محمد فودة-دبي

أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث الفريق ضاحي خلفان أهمية التحذير الذي وجهته منظمة الصحة العالمية قبل أيام، من مخاطر تدخين الشيشة ومنتجات التبغ لارتباطهما بفيروس كورونا ونقل العدوى، مطالبة بحظرها.

وقال خلفان إن جمعية توعية ورعاية الأحداث بدأت تسلط الضوء على خطر هذه الظاهرة منذ سنوات طويلة وتحديداً في عام 1993م، حين طالب مجلس إدارتها توجيه رسائل إلى دواوين الحكام ومديري البلديات والجهات المعنية بالدولة لمنع تدخينها في الأماكن العامة والمقاهي.

وأوضح الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تلك النداءات حظيت بكل التقدير من المسؤولين آنذاك، ولاقت صدى كبيرا في المجتمع الإماراتي، وأتت بنتائج إيجابية تمثلت بقيام البلديات بإصدار قرارات في عدد من إمارات الدولة، بمنع تدخين الشيشة في المقاهي، والأماكن العامة.

مؤكدا على ضرورة استمرار محاربة هذه الظاهرة خصوصا في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه العالم لوباء كورونا، الذي ينتشر بسرعة عبر وسائل شتى،من ضمنها الشيشة وغيرها من منتجات التبغ المختلفة.

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