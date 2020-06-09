"الصحة" تعلن تسجيل 528 إصابة بفيروس كورونا و465 حالة شفاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن إجراء أكثر من 37 ألف فحص جديد، ضمن خطط توسيع نطاق الفحوص في الدولة، وتسجيل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 39 ألفاً و904 حالات.



وسجلت الوزارة 465 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 22 ألفاً و740 حالة.



كما أعلنت «الصحة» وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 283 شخصاً.

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