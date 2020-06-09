«الصحة» تحذر من مكملات غذائية قد تسبب سكتات دماغية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من مكملات غذائية تحتوي على مواد غير معلن عنها، قد تسبب مشكلات في القلب، وسكتات دماغية، مطالبة جميع ممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص باتخاذ ما يلزم تجاه هذه المنتجات.

وأصدرت الوزارة تعميماً وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، تحذر من استخدام المكمل الغذائي «Gold Max Pink Capsules»، بسبب احتوائه على مادة دوائية غير معلن عنها وهي «سيلدينافيل»، والتي قد تسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم يصل إلى مستوى خطر، ويمكن أن تشكل خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع في نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وفي تعميم آخر حذرت الوزارة من استخدام المكملات الغذائية «Super Slim Green Lean Body Capsules»، بسبب احتوائها على مادة دوائية غير معلن عنها، وهي «سيبوترامين»، والتي تم سحبها من الأسواق في أكتوبر 2010، لأنها تسبب مشكلات قلبية وسكتات دماغية، علماً بأن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بالوزارة، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية أوصت الوزارة بالإبلاغ.

ووجهت الوزارة في تعميم ثالث بسحب ثلاث تشغيلات من المستحضر الطبي (Penicillin G Penicillin G sodium 10.000.000 unit/‏‏vial)، للشركة المصنعة (Fresenius Kabi Canada LTD)، وجاء سبب السحب نتيجة احتمالية تكسر عبوات (Vials) التشغيلات المذكورة - 305609 - 305610 – 305873، والمنتج غير مسجل بإدارة الدواء في الوزارة، وأوصت الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلات للمستحضر الطبي المذكور في حال توافره في المنشآت.

وأضافت الوزارة تحذيراً على منتج دوائي تنتجه شركة ( F.Hoffmann – La Roche Ltd) يستخدم ضمن أدوية علاج السرطان، وجاء التحذير بسبب أن المرضى الذين يعانون نقص ثاني هيدروبيريميدين ديهيدر وجينيز (DPD) الجزئي أو الكامل معرضون لخطر زيادة السمية الشديدة أثناء العلاج بالفلوروبيريميدين – (5-FU، كابيسيتابين وتيغافور).

وأوضحت الوزارة أن المنتج مسجل في إدارة الدواء لديها، وأوصت باختبار النمط الظاهري والنمط الجيني قبل بدء العلاج بالفلوروبيريميدين، ويمنع استخدام الأدوية التي تحتوي على FU-5 أو كابيسيتابين وتيغافور في المرضى الذين يعانون النقص الكامل لـDPD، وضرورة وصف جرعة مخفضة في البداية للمرضى الذين يعانون النقص الجزئي لـDPD، والمراقبة الدوائية العلاجية (TDM) للفلورويوراسيل قد تحسن النتائج السريرية في المرضى الذين يتلقون FU عن طريق الضخ الوريدي المستمر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news