الإمارات تعزز مواجهة «كورونا» عبر تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: أبوظبي - وام

دخلت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات بقوة على خط المواجهة مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نجحت خلال الأشهر الماضية في ابتكار أنواع متطورة من الكمامات الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعية، ومسحات فحص «كوفيد-19»، عبر استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأعلنت جامعه الإمارات عن إنجاز تصميم أقنعة واقية باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، فيما تمكن باحثون من جامعة خليفة من تطوير النموذج الأولي لجهاز تنفس اصطناعي قابل للتطوير، ما يعني أنه يمكن إنتاجه بكميات كبيرة وبكلفة قليلة، كما أعلنت هيئة الصحة بدبي عن اتجاهها لإنتاج مسحة الأنف المستخدمة في فحص كورونا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب مستلزمات وقاية أخرى بجهد مشترك مع شركة «سنتريكس».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news